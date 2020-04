Venticano, in questo difficile momento emerge la Protezione Civile

“Noi italiani siamo un grande popolo nei momenti di difficoltà”, affermava Enzo Biagi. Ma si sa, il popolo italiano nel momento critico si esalta, dà il meglio di se. Quello irpino invece, come la storia insegna, ha le spalle ancora più larghe. La necessità di rialzarsi dalle tragedie sociali, culturali o sportive accompagna da sempre gli abitanti del “polmone verde” della Campania.

Al servizio degli altri, aiutare chi ne ha più bisogno, esserci quando conta davvero. Quella di Venticano è solo una della bellissime storie della provincia Avellinese, dove la solidarietà la fa da padrona.

La Protezione Civile del piccolo comune della Media Valle del Calore, è da sempre molto attiva sul territorio e da anni ormai fornisce assistenza nel momento del bisogno. Fortunatamente in questi anni i volontari non si sono mai trovati ad affrontare un’emergenza così vasta e si temeva che il numero di questi poteva ridursi notevolmente a causa della paura. Ma in questa guerra contro quel nemico invisibile chiamato Covid-19, ogni singolo volontario è chiamato ad operare per salvaguardare il benessere comune e per affiancare le Istituzioni.

Il numero dei volontari a Venticano non si è ridotto, anzi, è aumentato in maniera esponenziale. Tantissimi giovani che spinti da un forte senso civico, si sono fatti trovare pronti per ottemperare a qualsiasi forma di necessità; che neanche in questa emergenza hanno fatto venir meno il loro supporto alla comunità, in particolare alle persone più fragili. Consegna di pacchi alimentari, controllo del territorio, distribuzione collettiva dei dispositivi di protezione individuale, interventi di manutenzione, divulgazione di avvisi alla cittadinanza, ecc ecc.

L’ennesima dimostrazione di un popolo che fa, della bontà d’animo e della capacità di tendere la mano all’altro nel momento del bisogno, uno stile di vita.