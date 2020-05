Venticano, investono un cane e scappano via: non c’è mai fine al peggio

Continua il perpetrarsi di atti criminosi nei confronti dei poveri randagi, vaganti sul territorio. Questa volta a perdere la vita è stato un cane, investito in pieno centro e morto senza neppure ricevere soccorso. È stato lasciato a terra come un sacco di spazzatura dopo essere stato travolto.

L’episodio è accaduto, verosimilmente alle prime ore dell’alba, nei pressi dell’Ufficio postale di Campanarello dove la povera vittima è stata ritrovata per terra da alcuni passanti che hanno subito allertato la nostra redazione.

Arrivati sul posto, però, non è stato trovato l’animale che evidentemente era stato già rimosso. L’accaduto ha suscitato parecchia indignazione in paese e sui social si sono scatenate molte polemiche nei confronti dell’anonimo automobilista che, vale la pena ricordarlo, ha commesso un reato. Anche se la vittima è un’animale, infatti, intervenire è un dovere oltre che morale, anche previsto dal nuovo codice della strada all’art. 189, che al comma 9-bis fa obbligo agli utenti della strada, in caso di incidente da essi provocato e da cui sia derivato anche un danno ad uno o più animali d’affezione di fermarsi per prestare tempestivo soccorso agli animali investiti, punendone l’inosservanza con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 389 a euro 1.559. Vergogna!