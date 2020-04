Venticano, la solidarietà è contagiosa: anche l’Associazione Sportiva Venatoria vicina al Moscati

Venticano solidale continua a stupire.

Nonostante il pesante bilancio di decessi e di contagi, che hanno cambiato la vita di questo grazioso comune della Media Valle del Calore, cresce di ora in ora l’elenco delle iniziative a sostegno dell’Ospedale Moscati di Avellino e dei cittadini in difficoltà.

Proprio in queste ore, il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Sportiva Venatoria Venticanese, affiliata FIDC, nel quadro delle iniziative assunte dalla Federazione Italiana della Caccia – grazie soprattutto alla ferma volontà del Presidente Saverio De Roma – ha deliberato, di elargire un significativo importo di denaro per l’emergenza Covid-19 che sarà devoluta in parte alle necessità della locale Protezione Civile e in parte alle esigenze primarie dell‘Ospedale “ G. Moscati “ di Avellino.