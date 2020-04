Venticano, l’impegno della comunità per sostenere chi è in prima linea

In Irpinia, giorno dopo giorno, i numeri del contagio da Covid-19 destano crescenti preoccupazioni e ovunque si moltiplicano iniziative benefiche per essere vicini alle famiglie in difficoltà e al personale sanitario impegnato in prima linea in un momento di estrema criticità.

Anche a Venticano il Forum dei Giovani, insieme ad altre realtà associative presenti sul territorio, si sta adoperando per far sentire la propria presenza con proposte volte ad alimentare e sostenere la macchina della solidarietà. Ora più che mai è necessario che ogni comunità si riscopra unita e coesa perchè soltanto l’unione e l’impegno di tutti può consentire di superare l’emergenza e di tornare quanto prima ad una normalità che dopo questo primo mese di quarantena ci manca terribilmente.

“Abbiamo pensato di aiutare medici, infermieri e operatori sanitari – dichiara Antonio Nardone, Presidente del Forum dei Giovani – La nostra volontà è quella di aderire alla raccolta fondi a favore dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Ci stiamo impegando un’opera di sensibilizzazione motivando la gente a donare, e lo stiamo facendo attraverso video-clip di attori e personaggi famosi che negli ultimi anni si sono esibiti a Venticano (Maurizio Casagrande, Enzo Gragnaiello, etc.). La nostra è una comunità viva, che non si arrende, e vuole dimostrare nel concreto la sua vicinanza a quanti sono impegnati ogni giorno sul campo per alleviare le sofferenza di tante persone e purtroppo anche di alcuni nostri concittadini risultati positivi al Covid-19″.