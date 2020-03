Venticano, ora è ufficiale: un uomo positivo al tampone

Venticano – Nonostante le precauzioni e i divieti imposti, raddoppia in un solo giorno l’elenco delle persone contagiate in Irpinia da coronavirus.

L’ultimo aggiornamento dell’Asl, comunicato ieri sera alle 23:30, parla di 37 risultati positivi al Covid-19 e di un contagio che lentamente si allarga sul territorio.

Dopo Ariano Irpino, Mirabella Eclano, Avellino, Grottaminarda, Chiusano San Domenico, Gesualdo, Forino e Lauro, infatti, un caso riguarda anche Venticano dove nella giornata di ieri l’ufficialità ha riguardato un 70enne del luogo.

La paura è l’ansia, nonostante l’ora tarda in cui si è avuta notizia dell’ufficialità, hanno fatto scattare immediatamente in paese il tam-tam “investigativo” per conoscere il nome del contagiato.

L’allerta é alta anche se va detto che il Sindaco, insieme al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, hanno da giorni messi in atto tutte le precauzioni previste dai protocolli con tanto di avvisi audio per la popolazione invitata, ripetutamente, a rimanere a casa.

I negozi sono chiusi, le attività primarie ridotte all’osso ma c’è ancora gente che esce di casa senza un perché -ha dichiarato il Sindaco – Il coronavirus non si combatte con la paura ma con il buon senso. Bisogna rimanere a casa, punto! E se proprio, per emergenza, siamo costretti ad uscire dobbiamo usare mascherina e guanti