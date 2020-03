Venticano, stazionarie le condizioni dell’uomo contagiato. De Nisco: la famiglia non è sola

Sono stazionarie le condizioni del 70enne di Venticano ricoverato in Terapia intensiva presso l’A.O. Moscati di Avellino.

In paese, sin dalle prime ore del giorno tantissimi gli attestati di vicinanza alla famiglia dell’uomo risultato positivo al coronavirus e ai suoi familiari. L’allerta rimane altissima come la preoccupazione mentre il Sindaco, Luigi De Nisco, ha già preso contatto con il Dipartimento di Epidemiologia dell’Asl di Avellino, con la Prefettura ed il Comando dei Carabinieri di Dentecane che da giorni, senza soste, sta controllando il territorio.

L’obiettivo è attivare immediatamente le previste procedure di quarantena per i congiunti e quanti hanno avuto contatti con l’interessato e con il suo nucleo familiare.

In questa direzione, il Sindaco anche tramite i social ha chiesto la massima partecipazione dei cittadini mentre un’auto della Protezione civile, munita di altoparlante percorre durante il giorno tutte le strade del territorio comunale per diramare avvisi e appelli alla popolazione ma anche per fare assistenza a malati ed anziani.

Continua a crescere, intanto, il numero dei positivi in Irpinia e, purtroppo, anche quello dei decessi. Dopo la morte di un 73enne di Mirabella Eclano ieri si è registrata, anche, la prima vittima di Ariano Irpino, il comune che conta il maggior numero di contagiati e per il quale il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha disposto la quarantena per tutta la popolazione con divieto di entrata ed uscita.

Ieri sera, infine, la conferma di nuovi casi a Lauro, Bonito, Scampitella, Mercogliano e Grottaminarda.