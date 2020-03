Venticano, struttura in fiamme nel cuore della notte

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 03:00 di questa notte, è intervenuta a Venticano, in via Nazionale, per un incendio che ha interessato una baracca in legno e lamiere, con al suo interno un’autovettura, ed un’altra parcheggiata fuori a breve distanza. Le fiamme che hanno avvolto l’intera struttura e il veicolo parcheggiato sotto, sono state spente e messo in sicurezza l’intera area. È rimasta danneggiata, anche la seconda autovettura.