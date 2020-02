Verso l’infiorata internazionale dell’anno Santo Giacobeo: infioratori sanniti protagonisti

Maestri Infioratori, artisti di ogni genere, volontari da ogni parte del mondo abbracceranno il grande progetto mondiale per promuovere l’infiorata internazionale in occasione dell’Anno Santo Giacobeo. In Campania aderiranno Cusano Mutri, Sant’Agata de’ Goti, Portici e San Valentino Torio.

Da molti anni nei Paesi Sanniti come Cusano Mutri e Sant’Agata de’ Goti vige la tradizione d’infiorare le vie, le piazze e le Chiese della cittadina a testimonianza della religiosità cattolica radicata nel popolo. Quest’ultime vengono ricoperte di quadri realizzati con petali di fiori e sostanze vegetali raffiguranti immagini sacre, riproducendo opere di autori celebri oppure originali proposte creative dei maestri infioratori. Un evento molto suggestivo che si svolge in occasione del Corpus Domini, manifestazione storico-religiosa, in cui si libera e si esprime tutta la creatività dei partecipanti.

L’Anno Santo Giacobeo ricorre con cadenza regolare di 6,5,6 e 11 anni, quando la festività liturgica di San Giacomo Apostolo, 25 luglio, cade di domenica. Al momento sono più di centotrenta località di diciotto Paesi a manifestare l’interesse a partecipare a questo grande evento internazionale e tra essi ci saranno i due paesi sanniti.

In programma ci saranno due progetti per l’Anno Santo. Il primo chiamato “Tappeti per il Cammino” al quale partecipano solo artisti nei luoghi di ciascuna delle strade che convergono a Santiago de Compostela ed avrà inizio a gennaio fino a giugno del 2021, per concludere con un altro tappeto il 24-25 luglio nella piazza Santiago di Obradoiro.

Il secondo sarà il “Tappeto Mondiale”, tra il 24 e il 25 luglio 2021, dedicato al Cammino de Santiago a cui parteciperanno tutti gli artisti e volontari integrati nel comitato che vogliano elaborare un tappeto in un posto emblematico nella loro stessa città o paese. Il disegno sarà comune in ognuna di queste località seguendo la propria tecnica e il proprio stile, con dimensioni ed uso dei materiali naturali che preferiscono.

Tali opere saranno sottoposte alla Commissione, nata con l’obiettivo di creare e partecipare a tutte le attività volte alla diffusione e alla promozione del Camino de Santiago e del patrimonio materiale e immateriale ad esso collegato, valorizzandone la ricchezza culturale, naturale ed umana.