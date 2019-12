Via Calandra, sbanda con l’auto e si ribalta: paura per una donna

Ha perso il controllo dell’auto è si è ribaltata al centro della carreggiata. Paura questa mattina per una donna al volante di una Fiat 500 che, per motivi ancora in corso di accertamento, è stata la protagonista di un incedente stradale lungo via Nicola Calandra, poco dopo l’incrocio con via de Caro, a due passi dalla Questura di Benevento.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per gestire il traffico. Fortunatamente l’automobilista non è rimasta ferita nell’incidente.