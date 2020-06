VIDEO – Capuano e Di Somma in conferenza: “Daremo battaglia ovunque”

Si riparte anche in casa Avellino, non solo in campo ma anche fuori. Ecco le parole del mister dei Lupi, Ezio Capuano e del Direttore Sportivo Di Somma, in video-conferenza, disponibile sul canale YouTube della società e a seguire nell’articolo.

CAPUANO

In che condizioni si riprende e con quali convinzioni? “Dopo tre mesi è normale che ci saranno problemi, per noi come pere tutte le squadre. Mi auguro che ci diano il tempo necessario per allenarci. Ci alleneremo al meglio, battaglieremo su ogni campo, onorando la maglia. Nessuno all’inizio avrebbe scommesso un euro sui play-off dell’Avellino: per noi è un piacere e una responsabilità, ma anche un sogno”.

No n crede che l’Avellino possa essere la mina vagante dei play-off? “Io non voglio fare voli pindarici o dare aspettative. Non saremo la vittima predestinata, mettetelo in testa: dovranno avere rispetto e timore anche di noi. Abbiamo nulla da perdere e tutto da guadagnare; partiamo ultimi ma non significa che non possiamo scalare. Lavoriamo per dare soddisfazioni al nostro pubblico”.

Cosa cambia nella preparazione per i play-off? Anche con il poco tempo a disposizione? “Il ritmo è bassissimo. Sarà fondamentale la gestione degli allenamenti, l’intensità: dovremo essere bravissimi a centellinare il lavoro, per evitare disequilibri a livello muscolare. É un lavoro difficilissimo”.

Problematiche a livello fisico. “Ci saranno per noi come per tutti. É normale però che una squadra con più qualità adesso è più avvantaggiata rispetto ad una più grintosa”.

Quanto l’allenatore può incidere in una situazione del genere? “É sempre importante l’allenatore. Devi entrare subito nella mente del giocatore; stabilirò delle regole: chi vien dietro bene, chi no amen e vada da parte. Se fosse solo questione emozionale, avremmo vantaggi su tutti”.

Cosa chiederà ai calciatori alla ripresa? “Sarò sempre me stesso. Se qualcuno è con la mente altrove, sicuramente non farà parte delle battaglie che intraprenderemo. Sono convinto però che tutti i giocatori saranno convinti di fare bene per sé e per la squadra”.

Il Bari è ancora il favorito? “Il regolamento avvantaggia sempre chi arriva secondo. Non ci sono le partite ed è normale che alcuni abbiano notevoli più vantaggi, dovendo giocare meno”.

In caso di promozione in B, cosa farebbe Capuano? “Avellino l’ho voluta senza pensare a nulla. Oggi sono voluto bene, sono amato: ho conquistato con la voglia e con i risultati. Se dovessi portare l’Avellino in B, cosa farò non lo so: non lo posso descrivere. Al popolo irpino dico quello che ho detto sempre: che lotteremo per loro, andremo oltre la fatica”.

Come sta Silvestri? Sarà disponibile? “Il discorso vale anche per Charpentier. Sono giocatori che non sono appieno della condizione fisica ed è dunque inutile portarli”.

Di Paolantonio in ottica futura. “Io devo pensare al presente; è una domanda che non ha senso. Non voglio sentire nulla di mercato”.



