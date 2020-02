Vinitaly, l’Irpinia sempre più “star”

Nella cultura e nella tradizione della Campania, il vino ha sempre svolto un ruolo fondamentale, fino a divenire elemento indissolubile della storia di questa regione.Tocca a noi non solo custodirlo ma anche utilizzarlo come fattore essenziale di sviluppo economico.

In quest’ottica rappresenta un’ottima risposta la massiccia presenza delle aziende irpine al Vinitaly, una delle manifestazioni più importanti a livello internazionale nel mondo del vino. All’edizione n.54 della kermesse scaligera, parteciperanno 89 aziende della provincia di Avellino selezionate dalla Camera di Commercio.

L’Irpinia si presenterà a Verona con un padiglione più bello e molto innovativo, più funzionale per le aziende e, soprattutto, per i visitatori. Un cambio di allestimento che renderà gli stand più accessibili e fruibili.

La partecipazione della Camera di Commercio di Avellino avverrà attraverso l’allestimento – all’interno del padiglione B Campania – di un’area espositiva denominata Irpinia che avrà una personalizzazione provinciale, per valorizzare le identità territoriali a vocazione vitivinicola, con particolare riguardo alle aree di produzione dei vini DOCG. Per l’edizione 2020 la Camera di Commercio di Avellino ha bandito un concorso di idee (terminato con successo) rivolto a professionisti e studenti per acquisire un progetto-guida per l’allestimento dell’area Irpinia, in modo da dare all’istituzione camerale, alla filiera vitivinicola e alle sue produzioni enologiche di eccellenza una immagine fortemente identitaria e nel contempo attrattiva ed aggregativa, in un contesto competitivo e di livello internazionale come il Vinitaly.

Nel corso dell’incontro operativo tenutosi pochi giorni fa a piazza Duomo, la Camera di Commercio non ha voluto svelare molti particolari alle aziende proprio per riservare un effetto sorpresa che, a quanto pare, ci sarà tutto.

Oggi che l’attenzione dei consumatori si va spostando sempre più verso un’alimentazione sana, fatta di prodotti genuini, che siano anche espressione della tipicità “made in Italy”, appare indispensabile accelerare, il processo di rivalutazione del nostro patrimonio agroalimentare, ponendolo al centro di una politica forte di promozione commerciale.