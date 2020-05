Vittime non del virus ma degli uomini

Da alcuni mesi dalla diffusione della pandemia in Italia sono 11 le donne uccise in Italia, non dal virus, ma dai loro uomini.

Per molte donne e ragazze negli ultimi due mesi ha significato, e ancora significa, intrappolarle con partner o familiari aggressivi. Le 11 donne abbandonate al loro destino sono: Larisa (4 marzo), Barbara (10 marzo), Bruna (13 marzo), Rossella (19 marzo), Lorena (31 marzo), Gina (2 aprile), Viviana (6 aprile), Maria Angela (16 aprile), Alessandra (19 aprile), Marisa (5 maggio), Susy (8 maggio).

Amnesty Italia scrive: “Quello che abbiamo registrato negli ultimi due mesi è la conferma di quanto abbiamo sempre sostenuto: in Italia la violenza di genere e il femminicidio sono fenomeni strutturali, non occasionali. E’ necessario lavorare per cambiare una mentalità maschilista che continua a sostenere una gerarchia di ruoli”. Amnesty, inoltre, chiede: “che siano adottati tutti i provvedimenti necessari per fuggire da uomini violenti, favorendo le modalità di denuncia e mettendo a disposizione luoghi sicuri per le donne che intendono denunciare la violenza e che si trovano in situazione di pericolo“.