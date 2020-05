Volturara Irpina, valorizzazione del territorio: in arrivo il ponte tibetano più lungo d’Italia

Volturara si prepara al ritorno alla normalità e lo fa anche attraverso il proseguimento dei lavori finalizzati alla valorizzazione del territorio.

Approvato il progetto definitivo per la riqualificazione del Castello di San Michele e con esso la creazione di un’opera tra le più suggestive in Irpinia, il cosiddetto “ponte tibetano”, o ponte del Dragone, il più lungo d’Italia che consentirà il raggiungimento del castello attraverso una strada alternativa, totalmente immersa nella natura.

“Un risultato eccezionale che ci dà la spinta per ripartire e portare avanti un disegno di valorizzazione partito ben 10 anni fa”, così commenta il sindaco Marino Sarno, invitando a visitare l’Irpinia e in particolare Volturara che recentemente ha installato vie ferrate e di arrampicata, strutture destinate a chi pratica il climbing, attraendo dunque non solo tanti turisti, ma trasformandosi in un punto di riferimento per i tanti appassionati di questo sport.