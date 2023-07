A Palazzo, Basso “Promuoviamo il brand Irpinia”

Avellino – Si alza il sipario su “A Palazzo”, kermesse organizzata dalla Fondazione Sistema Irpinia in sinergia con il Consorzio Tutela Vini d’Irpinia e con il supporto della Provincia di Avellino. Dal 10 fino al 23 luglio la sede del Museo Irpino e della Biblioteca provinciale, via Corso Europa 251, sarà aperta al pubblico dalle ore 18.00 alle 24.00 per esposizioni, dibattiti, degustazioni ed incontri con autori.

“Il primo scopo della rassegna- spiega Sabino Basso, al timone della Fondazione Sistema Irpinia, in occasione dell’incontro di questo pomeriggio – è stato quello di rendere visitabile il sito del Palazzo della cultura, che in città molti nono conoscono. Le quattordici serate che compongono “A Palazzo” abbracciano diverse tematiche: enogastronomia, musica, arte. Rientrano – spiega ancora Basso – in un format che vogliamo portare in giro per l’Italia per sponsorizzare il brand “Irpinia”.

Il secondo incontro della rassegna, moderato dalla direttrice del Museo irpino Giovanna Silvestri, ha vantato la partecipazione di Girolamo Ferdinando De Simone che ha dialogato con il pubblico su “La cultura del vino dal Vesuvio all’Irpinia”. L’evento ha visto un primo momento di dialogo con il pubblico ed un secondo momento di degustazione.

“Il terroir – spiega Girolamo Ferdinando De Simone – non è solo il territorio geografico ma anche la cultura, soprattutto prendendo in considerazione l’interazione fra l’uomo e la natura, che si esprime attraverso la coltivazione dell’uva. Guardare indietro – conclude De Simone – partendo dalla costa e quindi dal Vesuvio ci fa capire molto dell’interazione tra uomo e natura”.