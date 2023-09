Aiello del Sabato, grande attesa per il Fiano Festival

Il vino si beve, si sente, si promuove e si racconta: dal 15 al 17 settembre ad Aiello del Sabato accadrà anche questo, perché Terrazza Montevergine si trasformerà in un piccolo salotto per il format Fiano sul divano.

Fra teoria e assaggi saranno diversi gli ospiti che si alterneranno in questo spazio per le interviste live che giorno dopo giorno ci apriranno nuove strade da attraversare per conoscere sempre più a fondo il mondo del vino, in un percorso enoico dalla vigna alla bottiglia.

IL PROGRAMMA

15 settembre – Venerdì

Ore 21: Clelia Cipolletta intervistata da Maria Fioretti/ IL WINE DESIGN, UN VIAGGIO TRA LE ETICHETTE E LE ARCHITETTURE DEL VINO

16 settembre – Sabato

Ore 18.30: Teresa Bruno e Attilio Scienza/ I TERROIR DELL’IRPINIA, NELLA DIVERSITÀ SI TROVA LA QUALITÀ

17 settembre – Domenica

Ore 17: FIANO E TERRITORI, UN CONFRONTO TRA I SINDACI DELLE AREE PIÙ VOCATE

Ore 18: Raffaele Pagano, Adolfo Scuotto ed Ercole Zarrella con Lello Tornatore/A QUANTO O VINNI?

Ore 21: Raffale Troisi intervistato da Marco Staglianò/ TAPPA A CONTRADA VADIAPERTI, DOVE IL VINO SI FA E SI RACCONTA

Ore 22: Alessio Pietrobattista intervistato da Maria Fioretti/ FIANO TERRA: L’IRPINIA È UNA BELLISSIMA ECCEZIONE