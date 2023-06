Altavilla Irpina, sembra che l’incubo non riesca ad avere fine per Alessia.

Sembra che per Alessia, la transgender 18enne di Altavilla Irpina, non possa esserci pace. La giovane attirò le attenzioni della cronaca a causa dei numerosi e sempre più violenti attacchi omotransfobici, subiti sui social, da parte della vicina di casa 53enne, Margherita Marino. Successivamente a una violenta lite con i familiari della ragazza, Nicolò De Devitiis de Le Iene, accompagnato da Vladimir Luxuria, incontrò questa donna per cercare di comprendere i motivi del suo accanimento e tentare di risolvere la situazione. Purtroppo, però, così non è stato e l’attività persecutoria continua tuttora.

Nella mattinata odierna, il Tribunale di Avellino ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti dei familiari della ragazza transgender; sono stati assolti il compagno, la madre e la zia di Alessia.

La vicina di casa di Alessia, accusata di diffamazione e stalking aggravato dall’utilizzo di strumenti telematici, era stata condannata nel 2021 a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Adesso, invece, giunge la notizia che il ricorso per Cassazione effettuato dall’avvocato dalla donna è stato rigettato. Confermate le sentenze di primo e secondo grado. Disposto un nuovo rinvio a giudizio per l’imputata.

Adesso, l’unica speranza di Alessia, è riuscire a trovare giustizia nell’aula di Tribunale.