Altavilla, un cinghiale manda in ospedale due giovani.

Questa mattina lungo la statale, nel territorio di Altavilla Irpina, due giovani, in sella ad una moto, si sono imbattuti in un cinghiale che li ha colti in pieno. Niente di grave per i due giovani, che però sono finiti in ospedale con ferite multiple. Il cinghiale attraversava la strada indisturbato, interrompendo il tragitto dei due motociclisti.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti passanti, i giovani sono stati sottoposti a tutti i controlli necessari. Sul posto anche le forze dell’ordine che si sono preoccupate di ricostruire quanto accaduto.