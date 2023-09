Ariano Irpino: continua la Settimana Europea dello Sport

Continua la “Settimana Europea dello Sport” ad Ariano Irpino. L’iniziativa organizzata dalla città di Ariano Irpino ha avuto la collaborazione della Regione Campania, della Provincia di Avellino, dell’ASL di Avellino, del Coni di Avellino, dell’Università degli studi del Sannio, della Federazione Medico Sportiva Campania, e del CSEN Regione Campania, oltre che di numerosissime associazioni sportive operanti nel Tricolle e non solo.

L’intento di questa iniziativa è quello di proporre il benessere psico-fisico con un corretto stile di vita sano, utilizzando lo sport come veicolo principale per raggiungere questo obiettivo.

Le attività sono dislocate in più parti del territorio arianese.

Gli appuntamenti previsti per oggi, 28 settembre: attività sportiva a corpo libero, esibizioni di avviamento al tennis a cura dell’ “A.S.D. C.T. Silvio Renzulli“, al rugby grazie all’ “ASD Ariano Rugby“, all’atletica leggera a cura dell’ “A.S.D. Marathon Club Ariano Irpino” ed al Badminton a cura della “Federazione italiana di Badminton” destinati agli alunni dell’I.C. Don Lorenzo Milani in villa comunale dalle 9.30 alle 12.30, amichevole di pallavolo tra GSA Senior e GSA under 18 (palazzetto dello sport, start ore 19.30), introduzione al gioco del calcio a cura dell’ “U.S. Ariano” (Arena Mennea dalle ore 17.00 alle 19.00).

Per la giornata di domani, 29 settembre: attività sportiva a corpo libero per adulti, dalle 8.30 alle 9.30 presso il Centro Sociale Polivalente in Corso Europa; incontro amichevole di basket tra la “Ferraro Group Basket Ariano” e la “Miwa Energia Cestistica Benevento” ore 18.00 al Palazzetto dello Sport; incontro multidisciplinare “Alla scoperta della danza orientale: storia, arte e benessere psicofisico” a cura dell’ “ASD Danze Orientali Salerno“, evento promosso dal Consiglio delle Donne Comune di Ariano Irpino.

Per l’ultimo giorno, sabato 30 settembre invece, sono previsti: attività sportive a cura dell’ “ASD Bushinkai” presso il piano inferiore della Villa Comunale alle 17.00; sempre presso la Villa Comunale, nei pressi dell’ingresso principale, dalle 17.00 allenamento funzionale con la “BeFit Exclusive Wellness”; lezioni di danza a cura del “Centro Studi Danza” di Roberta Musto e “ASD New dance School Arabesque” alle 17.00 presso il Museo civico e della ceramica.

Per terminare questo ricchissimo programma ci sarà sabato sera dalle 20.30 il Gran Galà dello Sport presso il Museo civico e della ceramica.