Avellino, al via l’assunzione di 12 psicologi di base

Al via l’assunzione di 12 psicologi di base. Con delibera n. 996 l’Azienda Sanitaria Locale, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in data odierna ha concluso l’iter di selezione per il conferimento dell’incarico libero-professionale per 12 psicologi di base, due per ogni Distretto Sanitario dell’ASL.

L’Assistenza psicologica sarà garantita con la presenza di psicologi di base presso i Distretti Sanitari, con il compito di sostenere ed integrare l’azione dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta.

Una scelta necessaria che mira ad intercettare i bisogni di benessere psicologico che spesso rimangono inespressi nella popolazione, con particolare attenzione a due programmi assistenziali: il setting psico-oncologico per pazienti affetti da tumore da prendere in carico sul territorio; il “genere al centro della cura” che interessa tutte le problematiche di genere.