Avellino, ancora incidenti stradali, questa volta coinvolte tre autovetture!

In via Carducci, ad Avellino, questo pomeriggio un incidente stradale ha visto come protagoniste tre autovetture. Dai fatti che ci pervengono sembrerebbe che le lesioni a persone non siano gravi, ma è stato comunque necessario l’intervento dei soccorritori del 118. Infatti, una delle persone alla guida è stata colta da un lieve malore.

Si attendono aggiornamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto e per far ricadere le eventuali responsabilità. Questo è stato solo uno dei tanti incidenti, tra quelli che si stanno verificando negli ultimi mesi. L’auspicio è di riuscire ad avere una guida maggiormente responsabile e attenta, soprattutto nel rispetto delle norme stradali.