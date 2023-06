Avellino, ancora spavento per la 49enne inseguita e ferita ieri sulla Statale.

Michela Principe, la donna 49enne di Sperone ferita da due colpi di arma da fuoco sulla statale tra Sperone e Avella, è stata dimessa in tarda mattinata dall’ospedale Moscati. Benché l’aggressore, il suo ex di 41 anni, Pellegrino Crisci, sia attualmente sotto fermo la donna si sente ancora scossa e ha dichiarato ai microfoni di Telenostra di provare ancora paura.

La donna aveva già denunciato il 41enne per stalking in passato, ed egli era agli arresti domiciliari a causa di una condanna a 4 anni di reclusione per maltrattamenti. L’uomo ha aspettato che la donna salisse in auto e ha iniziato a sparare contro di lei con una pistola a Mugnano del Cardinale. La donna è riuscita a fuggire lungo via Nazionale, mentre l’aggressore continuava a sparare ripetutamente contro l’automobile. Nonostante le sue ferite, la donna è riuscita a raggiungere Avella, precisamente in via Santa Croce, dove è scesa dall’auto ferita e ha chiesto aiuto, lasciando dietro di sé una scia di sangue.

I Carabinieri hanno avviato un lungo inseguimento e alla fine hanno arrestato l’uomo. Durante il conflitto a fuoco con le forze dell’ordine, l’aggressore è rimasto ferito, così come la sua ex compagna di 48 anni. Per fortuna, le ferite riportate dalla donna sono di lieve entità e riguardano il braccio sinistro. Al momento, l’uomo di 41 anni rimane sotto custodia in ospedale.