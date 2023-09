Avellino, messa in sicurezza e rifacimento di ponti e viadotti: arrivano più di 20 milioni dal Ministero

La Provincia di Avellino ottiene un finanziamento per complessivi 20.355.621,58 euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici per la messa in sicurezza e il rifacimento di una serie di ponti e viadotti sulla rete stradale di competenza dell’Ente.

“Il via libera da parte del Ministero a questo importante finanziamento ci consente di proseguire nell’attività di miglioramento e messa in sicurezza dei 1.600 chilometri di strade di nostra competenza, con una particolare attenzione a ponti e viadotti. Non nascondiamo la soddisfazione per questo ulteriore risultato, frutto di un lavoro costante che quotidianamente portiamo avanti. Un’attività che ci impegna senza sosta per rispondere alle esigenze delle comunità locali. Attività che va dalla verifica costante dello stato delle infrastrutture stradali, alla progettazione, fino agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinari – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane – Tali fondi ministeriali vanno ad aggiungersi alle risorse già previste nel bilancio dell’Ente e al plafond concesso da Acamir di recente. Non ci fermiamo. Servono infrastrutture adeguate prima di imbastire ogni ragionamento sul rilancio del territorio. Strade e scuole sono le nostre priorità. I cantieri avviati e le progettazioni in corso lo dimostrano plasticamente”.

Gli interventi riguarderanno una serie di sovrastrutture, tra cui il Ponte Massaro lungo la S.R.400 a Castelfranci.

Di seguito il dettaglio: