Avellino, auto sbanda e finisce fuori strada: anziana 84enne rimasta bloccata.

I Vigili del Fuoco di Avellino verso le 17:30 di oggi 12 marzo, sono intervenuti a Capriglia Irpina in località Serra Piano, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura.

L’auto con a bordo 3 persone tutte di Capriglia, tra cui una signora anziana di 84 anni, ha sbandato ed è finita fuori strada. L’anziana signora rimasta bloccata nell’abitacolo è stata affidata ai sanitari del 118 per poi essere trasportata presso l’Ospedale Moscati di Avellino per cure e accertamenti medici. Mentre per le altre due persone (due coniugi) nulla di grave, tant’è vero che non hanno dovuto ricorrere a nessuna cura medica ospedaliera.

Per il recupero dell’auto è stato necessario l’utilizzo dell’autogru della sede centrale di Avellino.