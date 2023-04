Avellino, Caffeoveggenza celebra la Giornata della Festa della Terra

Sabato 22 aprile alle ore 18,00 ad Avellino, presso il Bar filosofico, Caffeoveggenza, sito in via Brigata 192 si celebrerà la giornata della terra con poesie, pittura, studi ed archeologia a cura di Maurizio Caso Panza che vuole ricordare l’importanza della giornata della Terra quale festa mondiale a tutela del mondo. La giornata è stata individuata dalle Nazioni Unite in cui si ricorda la salvaguardia del nostro Pianeta e la difesa dell’ambiente. La prima edizione della Giornata della Terra si tenne il 22 aprile 1970 negli Stati Uniti e da allora si celebra ogni anno a livello mondiale. L’obiettivo di questa giornata è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di proteggere l’ambiente e le risorse naturali del nostro pianeta. La Giornata della Terra viene vissuta in tutto il mondo con manifestazioni, eventi e iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi ambientali e per promuovere la salvaguardia del nostro Pianeta per cui tutti sono invitati a partecipare ed in particola modo ad osservare alcune regole per ridurre l’inquinamento e contribuire a preservare l’ambiente in particolare:

Usare mezzi di trasporto sostenibili come la bicicletta o i mezzi pubblici invece dell’auto.

Ridurre il consumo di energia elettrica spegnendo le luci quando non servono e utilizzando elettrodomestici a basso consumo energetico.

Ridurre il consumo di acqua evitando gli sprechi e riparando eventuali perdite.

Usare prodotti eco-sostenibili e riciclabili.

Fare la raccolta differenziata dei rifiuti per il riciclo.