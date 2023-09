Avellino Calcio: febbre da Lupi, abbonamenti al top e sold-out contro il Latina

A poco meno di 48 ore dal match inaugurale del campionato di Serie C 2023-24, si registra un forte entusiasmo intorno all’US Avellino. Si può parlare di una vera e propria “febbre da lupi”.

Alla mezzanotte è calato il sipario sulla campagna abbonamenti per la stagione sportiva che sta per avere inizio. I numeri sono davvero importanti, con la società che, in mattinata, ha comunicato il numero definitivo di sottoscrizioni: ben 4588 fedelissimi hanno deciso di abbonarsi e seguire tutti gli incontri casalinghi dell’Avellino. Numeri quasi raddoppiati rispetto ad un anno fa, quando furono circa 2500 le tessere registrate.

Nonostante la deludente stagione conclusasi lo scorso aprile, il sontuoso mercato attuato dalla triade Perinetti – Condò – Strano ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi biancoverdi, che sin dalle prime ore di questa mattina hanno “assalito” il botteghino dello Stadio “Partenio – Lombardi” per acquistare il tagliando valido per la partita casalinga del prossimo sabato, contro il Latina. In pochissimo tempo è arrivato il definitivo sold-out. All’esordio stagionale ci saranno oltre 6500 spettatori; numeri che non si vedevano da tanto, ormai troppo tempo.

Quel che appare certo è che la cornice di pubblico che dovremo aspettarci tra due giorni è quella delle grandi occasioni. Dopo una stagione a dir poco tribolata, i tifosi hanno voglia di calcio e di gioire insieme ai propri beniamini. La prima chance la si avrà sabato 2 settembre, alle ore 20:45, quando l’arbitro Diop darà inizio al primo match di questa Serie C per i Lupi.