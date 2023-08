Avellino, calcio: il 17 agosto il primo memorial “Sandro Criscitiello”

Dopo la prima fase di ritiro in quel di Palena ed una seconda tranche di allenamenti presso Venticano, l’Avellino ritorna a calcare il Partenio-Lombardi per un match amichevole. Avversario dei Lupi sarà la Folgore Caratese, militante in Serie D.

La partita si disputerà in occasione del primo Memorial dedicato a Sandro Criscitiello, già Sindaco di Mercogliano e padre di Michele, direttore dell’emittente Sportitalia.

L’appuntamento è fissato per giovedì 17 agosto, a partire dalle ore 20. L’evento prevederà la presentazione della rosa dell’US Avellino per la stagione 2023/24 e delle nuove divise di gara. Successivamente, alle ore 21, ci sarà il fischio d’inizio dell’incontro tra i Lupi ed il team di Carate Brianza. L’intera serata sarà trasmessa in diretta sulle reti di Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.