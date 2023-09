San Potito Ultra, si è verificata la rottura di una condotta idrica, lasciando molte zone della città senza acqua. Ha causato disagi a numerosi residenti e attività commerciali in varie aree, tra cui via Tuoro Cappuccini, contrada Amoretta, via Tagliamento, via Scandone, via Pennini e Tagliamento.

L’incidente ha coinvolto la condotta numero 600. Gli interventi per ripristinare l’approvvigionamento idrico sono in corso.