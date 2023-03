Avellino, ex Ospedale Moscati: De Luca conferma il progetto di recupero.

Il progetto di recupero dell’ex ospedale Moscati di viale Italia, ad Avellino, non è una chimera. La Regione Campania ci sta lavorando, la conferma è arrivata direttamente dal presidente della giunta. Vincenzo De Luca ha detto che è in atto un programma gigantesco per la sanità con iniziative che la Campania non ha mai visto.

Tra queste, a detta sempre del Governatore, c’è il recupero del vecchio ospedale di Avellino, ex sede dell’azienda ospedaliera. Alcuni mesi fa, De Luca anticipò che in quella struttura si dovrebbe trasferire la nuova sede dell’Asl, l’azienda sanitaria locale.