Avellino, i ladri “non vanno in vacanza”: continuano i furti nella città irpina!

Sembra che i residenti della città di Avellino non riescano a trovare tregua! Continuano i furti, nelle zone residenziali, in particolare in via Tuoro Cappuccini, tra Parco Matarazzo, Parco Gilia e la zona di Contrada Amoretta e contrada Archi, dove i “ladri” hanno fatto visita a molte case, con colpi premeditati. Tant’è che erano perfettamente a conoscenza dell’assenza dei proprietari nelle abitazioni.

Negli ultimi giorni le chiamate alle forze dell’ordine sono state centinaia, e hanno sollecitato questi ultimi affinché mettessero in essere un controllo più massiccio, soprattutto nelle zone più appartate, facile bersaglio per gruppi organizzati di banditi, che ormai sembrano muoversi indisturbati.

Venerdì notte ci sono stati tre furti in casa in una notte. Per non parlare del trauma lasciato quando invece sono entrati in case con persone all’interno, dove, senza scrupoli, sono riusciti lo stesso a portare via denaro e preziosi. E qualche giorno prima una famiglia si è trovata un ladro sul balcone di casa, le grida hanno messo in fuga l’uomo, che si è lanciato dal balcone del secondo piano, riuscendo a scappare.