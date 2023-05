Avellino, in occasione del Giro D’Italia Festa chiude le scuole: ecco quali

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha emanato l’Ordinanza di chiusura delle seguenti scuole: Asilo Nido “Montessori” ed Istituto Comprensivo I.C. San Tommaso – F. Tedesco, plesso F. Tedesco in Via Fontanatetta, in vista della tappa del Giro d’Italia prevista per il giorno 10 maggio 2023.

Di seguito il testo della stessa:

IL SINDACO PREMESSO che nel giorno 10 maggio 2023 la Città di Avellino sarà interessata dal passaggio del 106° Giro d’Italia – Atripalda/Salerno e pertanto lungo alcune arterie (ViaFratelli Troncone, Via Fontanatetta e Via Pianodardine)cittadine sarà interdetta la circolazione e la sosta dei veicoli;

CONSIDERATO che si rende necessario disporre la chiusura delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul percorso previsto al fine di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana durante lo svolgimento della manifestazione;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.L. vo 267/2000 T.U. Enti Locali, che attribuiscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti volti a prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica;

RITENUTO ​che sul percorso insistono l’Asilo Nido “Montessori edil Plesso dell’I.C. “San Tommaso – F. Tedesco” con annesso infanzia – primaria e secondaria di 1° Grado;

O R D I N A Per quanto in premessa riportato per la giornata di mercoledì 10 maggio 2023 la chiusuradell’Asilo Nido “Montessori e dell’Istituto Comprensivo “San Tommaso – F. Tedesco” (Plesso in Via F. Tedesco) , al fine di garantire l’incolumità e la massima sicurezza durante il passaggio della corsa ciclistica

D I S P O N E La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’Ente medesimo.

Si trasmette alla Prefettura di Avellino, all’Ufficio Scolastico Territoriale di Avellino, al Dirigente dell’I.C. San Tommaso – F. Tedesco, alla Dirigente dell’Asilo Nido “Montessori”, alla Questura di Avellino, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed al Comando della Polizia Municipale.

AVVISA che, come previsto dall’art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini di legge.