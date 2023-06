Avellino, incontri in biblioteca.

Con Incontri in Biblioteca prosegue la ricca rassegna con presentazioni di libri di autori locali e nazionali presso il Palazzo della Cultura.

Sabato 10 giugno , presso la Biblioteca Provinciale ’’S.e.G. Capone’’, alle ore 17.30, ‘’Incontri alla Biblioteca’’ continua con Vincenzo Barra e la presentazione del suo libro ‘’The Musician and The Senator. The Microhistory of a Friendship.’’

Vincenzo Barra è ricercatore di Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione (DISUFF) dell’Università degli Studi di Salerno. Collaboratore al gruppo di ricerca HISTAGRA (Historia Agraria e Política do Mundo Rural) dell’Università di Santiago de Compostela, si interessa dei processi di formazione delle élite e delle classi dirigenti nell’Europa mediterranea, con particolare riferimento al Mezzogiorno d’Italia e alla Spagna

Nel 2023 ha pubblicato The Musician and The Senator. The Microhistory of a Friendship, un volume che raccoglie la corrispondenza personale di Luigi Prisco e il senatore Donato Di Marzo.

Luigi Prisco era un musicista e compositore di provincia, nato nel 1857 e vissuto ad Avellino. Nel maggio 1902 Prisco si unì alle tante emigrazioni dal sud Italia agli Stati Uniti.

Questa corrispondenza ci fornisce un prezioso spaccato delle aspirazioni e dei desideri di un uomo che, attraverso le sue azioni, ha portato un cambiamento radicale nella sua vita.

Discuterà con l’autore la Prof.ssa Maria Anna Noto, Presidente del Consiglio Didattico di Scienze dell’Educazione. L’incontro sarà moderato dal Prof. Nunzio Cignarella, Vice Presidente del Centro di Ricerca “Guido Dorso” di Avellino.

Il programma, ideato e promosso dalla Provincia di Avellino con il Coordinamento Tecnico- Scientifico del Museo Irpino e della Biblioteca ‘’S. e G. Capone’’, si inserisce nelle attività di promozione e valorizzazione della Biblioteca.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero fino ad esaurimenti posti.