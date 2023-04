Avellino, la Del.Fes vince a Sant’Antimo, le parole di Crosariol

Grande soddisfazione per l’IVPC DelFes Avellino, che conquista la vittoria a Sant’Antimo contro la Geko PSA. Il risultato finale di 56-82 nella ventiseiesima giornata del girone D di Serie B, sottolinea l’ottima sfida disputata dagli irpini, tra cui Caridà, Verazzo, Traini ed Eliantonio che vanno in doppia cifra, e per poco anche Arienti.

“Una vittoria che volevamo per riscattarci dopo due sconfitte, ma anche dopo due gare giocate bene. – ha dichiarato Crosariol, coach della compagine biancoverde – Abbiamo dimostrato che ce la potevamo giocare fino in fondo. Siamo venuti a qui a sfidare la quarta in classifica e abbiamo dominato dall’inizio alla fine in una gara tenuta sempre in controllo. Verazzo aveva già dimostrato le sue capacità. L’abbiamo preso perché ci piaceva e sapevamo quanto potesse tornare utile. Ora dobbiamo riuscire a tenere altre squadre sotto i 60 punti. Abbiamo dei limiti fisici e allora bisogna tenere giù altri dati degli avversari”.

Serie B – Girone D

Ventiseiesima Giornata

Geko PSA Sant’Antimo – IVPC Del Fes Avellino 56-82

Parziali: 9-13, 17-23, 18-26, 12-20

Sant’Antimo: Sgobba 13 (5/9, 1/5), Scali 12 (2/6, 2/5), Mennella 9 (1/3, 1/2), Montanari 9 (3/5, 1/2), Quarisa 6 (1/3, 0/0), Coralic 5 (1/1, 1/1), Gloria 2 (1/2, 0/0), Maggio (0/3, 0/6), Cantone (0/4, 0/1), Cannavina (0/2, 0/0)

Avellino: Caridà 17 (4/7, 3/8), Verazzo 16 (3/3, 2/4), Traini 14 (3/4, 1/5), Eliantonio 10 (5/9, 0/0), Arienti 9 (0/1, 2/3), Carenza 7 (2/4, 0/3), Valentini 6 (1/4, 0/0), Sandri 3 (0/4, 1/2), Bianco (0/0, 0/1), Vukobrat (0/0, 0/1), Venga (0/0, 0/1), Signorino