Avellino, la difficoltà delle persone con disabilità a circolare per strada

Giovanni Esposito dice:” sono una persona con Disabilità e Coordinatore Regionale del M.I.D., vi racconto come ieri sera mentre mi recavo in una delle associazioni di cui faccio parte e che ha sede presso la struttura dell’Ex Eca di Via Tagliamento ad Avellino “esattamente di fronte Carrefour” a bordo come sempre del mio scooter e come abitualmente faccio tutti i giorni, mio malgrado mi è capitata la sfortuna di dover transitare per l’ennesima volta nel piazzale antistante la struttura dove mi sono purtroppo ritrovato a dover fare i conti con una pavimentazione del tutto irregolare caratterizzata da mattonelle sconnesse e vaganti che giacciono al suolo , altrettante buche e paletti lasciati appesi ai margini delle aiuole che non consentono la regolare mobilità pedonale non solo di carrozzine per disabili ma anche di anziani. A tal ragione ho deciso non avendo avuto mai riscontri dagli organi che spesso ho interessato o sollecitato a cui ho indirizzato e sottoposto la questione, tra questi soprattutto amministratori di palazzo di città i quali sono bene tutti a conoscenza dei fatti evidenti che in questa sede sto illustrando, di segnalare la problematica attraverso le vostre redazioni stampa affinchè chi di competenza possa intervenire e risolvere una volta per tutte sperando concretamente queste notevoli e ben evidenti criticità o difficoltà, allego e fornisco voi alla nota foto su quanto segnalo e porto alla luce.”