Avellino letteraria, “Una disperata vitalità”.

Avellino Letteraria, sabato 24 giugno alle 18, presso villa Amendola, celebra il ricordo del centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini. Scrittore, regista, giornalista, pittore, poeta, un intellettuale eclettico, soprattutto “scomodo” del Novecento. Un borghese anti-borghese, che ha usato anche il mezzo del cinema per avviare un cortocircuito interno dando voce agli ultimi, ai semplici, agli esclusi ai discriminati, banalizzando anche la figura degli attori professionisti. La storia di un intellettuale impegnato, consacrato alla verità al punto da morirne, martire, in un campetto da calcio ad Ostia, nel 1975. Una vita piena, tra processi per pedofilia, atti osceni, di film finiti in tribunale, romanzi scandalosi e dichiarazioni proibite. Una storia di grandi intuizioni, di grandi opere artistiche, di denuncia sociale, di inchieste, di parole sublimi. “Ha impresso un segno importante nella cultura italiana. La sua lezione continua a parlarci”, questo il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando i cento anni di Pasolini.

L’incontro di sabato prevede, la presentazione del numero monografico della rivista “Sinestesie”. Una disperata vitalità. Pierpaolo Pasolini a cent’anni dalla nascita 1922-2022. Saggio introduttivo a cura di Alberto Granese e Luigi Montella.

Lectio Magistralis: “Le stagioni “en enfer” di Pasolini, da Rimbaud a Dylan Thomas, attraverso i gironi danteschi”, del professore Alberto Granese, storico di Letteratura italiana, saggista e critico letterario, Università degli Studi di Salerno.

Dopo i saluti della direttrice artistica dell’evento, Annamaria Picillo, coadiuvata dalla giornalista Daniela Apuzza, interverranno: il sindaco Gianluca Festa, il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, Edgardo Pesiri, presidente onorario dell’associazione di promozione sociale Carlo Gesualdo, Milena Montanile, comitato scientifico, associazione Carlo Gesualdo, Rosa Giulio, coordinatrice e responsabile della sezione Italianistica, Unisa e Carlo Santoli, Unisa e direttore di “Sinestesie”. Coordina Gianni Festa, direttore del Corriere dell’Irpinia. Esposizione a tema: “L’arte ritrovata”, Museum & Events.