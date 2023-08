Avellino, occupazione abusiva di una casa comunale.

In Via Giulio Acciani, ad Avellino, si è verificato uno spiacevole episodio di occupazione abusiva. Parliamo di tale fenomeno come l’atto di trovare estranei nella propria casa, che chiaramente intendono occuparla stabilmente.

Una famiglia, che da tempo era in attesa di un alloggio in case comunali, ha sfondato una finestra facendo irruzione in un appartamento in fase di completamento. La casa, destinata, tra l’altro, ad un’altra famiglia era ferma per lavori di riqualificazione.

Sul posto è giunta anche una volante della Polizia di Stato, ma, ormai, gli invasori avevano già preso possesso dell’appartamento. Questo episodio, purtroppo, rappresenta solo la punta dell’iceberg di un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante: l’occupazione abusiva di case in Italia.

Per la famiglia ormai, oltre alle ripercussioni penali che dovrà affrontare, sarà resa vana ogni speranza di poter attendere e ricevere ancora un alloggio comunale.