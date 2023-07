Avellino, Prorogato Premio Assteas

Il presidente del Premio Internazionale Assteas, Maurizio Caso Panza, ha annunciato che l’esposizione delle opere selezionate presenti alla Galleria del Bar Caffeoveggenza per la presente edizione sarà prorogata fino al 22 luglio. Opere degli artisti: “ Rosalba Ascione, Emilio Bilotta, Daria Bollo, Gaetano Branca, Enrico Capuano, Nicoletta Casbarra, Francesca D’Elia, Ciro Dell’Aquila, Ilenia Di Gabriele, Carmine Elefante, Rosalba Fatigati, Francesco Gagliardi “Effegi”, Anna Maria Gammaldi, Cinzia Gaudiano, Mauro Giangrande, Anna Maria Giordano, Katarzyna Królikowska-Pataraia, Nicola Leone, Antonino Maddonni, Stefania Milioti, Andreina Milone, Lucio Monaco, Sandra Niviano, Cosimino Panza, Lauro Papale, Anna Maria Pastore , Maurizio Rossi, Elio Russo, Paola Scocozza, Franco Secone, Ketty Siani, Stefania Siani, Loredana Spirineo, Mimmo Tripodi, Nicola Villano, Gianfranco Zazzeroni, Vincenza Maiorino in arte Zhena”.Poeti: Graziella Bergantino, Siani Stefania.

La proroga è dovuta a causa dell’enorme entusiasmo e dell’ampia partecipazione ricevuta da estimatori d’arte ma anche da parte di artisti provenienti da tutto il mondo, che hanno indotto a rivedere l’organizzazione del Premio Internazionale Assteas al fine di garantire a un pubblico più vasto la possibilità di ammirare le opere in mostra. L’esposizione delle opere si tiene presso la prestigiosa galleria del Bar Caffeoveggenza situata in Avellino alla via Brigata Avellino 192, che offre uno spazio esclusivo per l’esibizione delle opere selezionate. Talune opere sono state poste in vetrina a significare che: “ l’arte è il nutrimento della mente”.

Il Premio Internazionale Assteas rappresenta un’opportunità unica per gli artisti emergenti e affermati di esporre le loro opere, promuovendo il dialogo tra differenti forme d’arte e culture. L’importanza di questo premio è anche nel dare il giusto riconoscimento ad Assteas che ha realizzato il vaso più bello del mondo; il ratto di Europa.

L’estensione del periodo di esposizione permetterà quindi non solo ad un pubblico più ampio di visitare e apprezzare le opere selezionate, ma consentirà di svolgere convegni sul settore dell’arte a cura di Antonella Nigro, direttore artistico della manifestazione. L’organizzazione del Premio Internazionale Assteas invita pertanto il pubblico interessato, gli appassionati d’arte e gli addetti ai lavori a visitare la galleria d’arte entro il 22 luglio per avere una visione completa delle opere in mostra. Per ulteriori informazioni sul Premio Internazionale Assteas e sulle opere in esposizione, si prega di visitare il sito web ufficiale dell’evento www.premioassteas.com o contattare l’email premioassteas@gmail.com .

