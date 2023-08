Avellino, proseguono i controlli della Guardia di Finanza, è la volta del Country Sport.

Prosegue, da parte delle Forze dell’Ordine la scia di interventi volti a garantire maggiore sicurezza e rispetto delle normative vigenti sul territorio di Avellino.

Nella giornata odierna le fiamme gialle hanno fatto irruzione presso il Country Sport di Avellino, situato a Contrada Valle Santa Caterina a Picarelli. L’operazione diretta dal Comandante Salvatore Minale in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri ha avuto luogo per controllare che in questo periodo di maggior flusso turistico, anche dal punto di vista fiscale lo stabilimento fosse in regola. Le informazioni comunicano che la situazione sia conforme alle normative.

L’obiettivo principale è garantire la sicurezza della cittadinanza durante il periodo delle vacanze estive, considerando l’aumento dell’affluenza di residenti e turisti ad Avellino, nonché nelle aree commerciali e nei luoghi di intrattenimento sia nel centro che nelle periferie della città.