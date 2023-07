Avellino, rinvenuto corpo di una 71enne privo di vita. Morta nella solitudine!

Nella giornata di oggi, 26 luglio, intorno alle ore 15.00 presso Via del Gaudio ad Avellino, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in per un soccorso ad un’anziana donna la quale non rispondeva più ai ripetuti richiami di amici e vicini. La squadra arrivata dal Comando di via Zigarelli, una volta salita al primo piano dello stabile ha rinvenuto il corpo della donna di 71 anni, che viveva da sola, privo di vita.