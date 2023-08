Avellino, ritorna il Palio della Botte: una tradizione che si tramanda.

Dall’ 11 al 12 agosto appuntamento nel centro storico di Avellino per assistere al tradizionale Palio della Botte. Il rituale ha come fine quello di onorare la Madonna e si presenta come un’iniziativa in grado di coinvolgere l’intera comunità accendendo la rivalità tra le varie contrade: Bellezze, Parco del Principe , Porta Napoli, Porta Puglia, Terra, Tuppolo e Porta Beneventana.

Una rivalità che è spinta da uno spirito di unione, infatti coinvolge per i preparativi moltissime persone che, insieme all’infaticabile Don Emilio Carbone, sono mosse dall’interesse del benessere della città e delle nuove generazioni alle quali passeranno in eredità questa splendida manifestazione dal profilo religioso, storico, ludico e sociale.