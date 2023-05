Avellino, ritrovati 7 panetti di hashish nel carcere

“Nella Casa Circondariale di Avellino ‘Antimo Graziano’, tra la notte di sabato 20 e domenica 21, durante una perquisizione da parte del personale di Polizia Penitenziaria, in un intercapedine di una Sezione del penitenziario sono stati ritrovati 7 panetti presumibilmente di hashish, 1 caricabatterie per cellulari e 3 manganelli in legno ricavati da tavolini danneggiati”.

A renderlo noto é Orlando Scocca, FP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria: “Ancora una volta, grazie alla professionalità del Comandante e del personale di Polizia Penitenziaria, è stato sventato un traffico di sostanze stupefacenti che nel carcere determina pericolose gerarchie tra la popolazione detenuta”.

Mirko Manna, Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria, ha dichiarato: “Il traffico di sostanze stupefacenti in carcere va ben al di là della pericolosità delle sostanze sui singoli individui, perché è uno strumento di controllo e sopraffazione dei detenuti più pericolosi nei confronti dei più deboli. Non ci stancheremo mai di chiedere il potenziamento del Servizio Cinofili della Polizia Penitenziaria in tutte le sedi di confronto istituzionale e la revisione del Decreto Istitutivo che deve prevedere anche il ruolo degli Ispettori in tale Servizio”.