Intorno alla mezzanotte di ieri 25 agosto, una squadra della sede centrale di Avellino è intervenuta in via Morelli E Silvati in centro città, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e si ribaltava.

Al suo interno un uomo di 51 anni il quale rimaneva ferito e veniva trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche.

Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.