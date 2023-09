Avellino, Sinfonie D’Autore al Teatro Partenio.

L’Associazione Zenit 2000, dopo aver inaugurato la Rassegna 2023 SINFONIE D’AUTORE al Teatro Partenio di Avellino, con la direzione artistica del Maestro Massimo Testa, continua nelle attività dedicando l’ultimo evento al repertorio d’Orchestra.

Sabato 30 settembre alle ore 20,30 gran finale con il concerto MUSICA IN 8mm, dedicato al grande repertorio di colonne sonore da film. In pedana l’Orchestra Sinfonica Brutia, direzione musicale a cura del Maestro Francesco Perri, direttore artistico della compagine calabrese. Musiche di E. Morricone, R. Ortolani, S. Cipriani, R. Sakamoto, N. Rota ed altri.

L’Orchestra Sinfonica Brutia è una delle dieci nuove Istituzioni Concertistico Orchestrali nel panorama del Sud Italia autorizzate e finanziate dal Ministero della Cultura, speranza allo slancio occupazionale dei migliori giovani musicisti del territorio espressione dei Conservatori Statali. In questi due anni ha svolto ampia attività concertistica in tutta Italia passando dai repertori sinfonici alla lirica di tradizione e alla ricerca dedicata a nuovi panorami musicali. MUSICA IN 8mm è uno dei fiori all’occhiello della proposta 2023, grazie alla sensibilità e vena artistica del Maestro Perri, dopo un’ampia tournée giunge ad Avellino con l’etichetta di un progetto affascinante e raffinato nella proposta delle colonne sonore da film.

La prevendita per biglietti e abbonamenti è attiva sul sito: https://www.vivaticket.com/it/search?q=partenio