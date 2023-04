Avellino, termina la stagione di Russo, lesione del crociato anteriore

Grave perdita per il club biancoverde quella di Raffaele Russo, che in un campionato caratterizzato dalle indecisioni è stato una delle poche garanzie fin dalla gestione tecnica di Taurino con 34 presenze stagionali con 6 gol e 6 assist.

Si prevede un lungo stop per l’esterno offensivo, che nel derby con la Juve Stabia ha accusato il colpo di un movimento innaturale del ginocchio sinistro. Gli esami strumentali hanno certificato una lesione del legamento crociato anteriore, Russo sarà dunque costretto ad un intervento chirurgico seguito da alcuni mesi di riposo e terapie.

Lo scorso match non ha certo giovato ai lupi, oltre all’amarezza generata dal gol di Giuseppe D’Agostino per la quattordicesima sconfitta in campionato si è perso un riferimento fisso come Russo. Costretti ai box anche Davide Mazzocco, Simone Benedetti, Ramzi Aya e Trotta, bloccato dal fastidio alla caviglia e dall’infrazione allo scafoide.

Statica la condizione di Jacopo Dall’Oglio, che non è mai sceso in campo nel 2023 a causa dell’infortunio al piede che l’ha costretto a un lungo stop. L’Avellino ha ora in programma la sfida con la Turris, e Rastelli potrà contare su Fabio Tito e Sonny D’Angelo che hanno scontato la squalifica.