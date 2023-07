Baronia di Vico, in occasione della Notte di San Lorenzo, arriva “Camminando tra le stelle”.

Manca poco all’attesa Notte di San Lorenzo, approfittando di questo giorno, in cui si dice si osservi maggiormente il cielo, la Pro Loco organizza, per la sua prima volta, un evento dal titolo “camminando tra le stelle”; si tratterebbe di una vera e propria immersione nei boschi della verde Baronia. Il punto di partenza è Vallesaccarda, fino a Trevico, dove è possibile raggiungere un attimo punto di osservazione.

Inoltre, il tutto sarà accompagnato dalla presenza di Pasquale D’Anna di “Passione Astronomia” che sarà qualche dettaglio e guiderà l’intera serata.

La partenza è prevista dalle 19.30 in Piazza M. Addesa di Vallesaccarda ove ci saranno stand gastronomici allestiti dal Gruppo IRIS per la Sagra del Peperone ripieno a cui i partecipanti ed accompagnatori potranno fare visita e “mettersi in forze” prima di intraprendere il cammino verso Trevico con sosta al centro storico nei pressi del Prosciuttificio Giovanniello (secondo punto ristoro) ed infine raggiungere il posto di osservazione dotato di telescopio attraverso il quale tutti i partecipanti potranno ammirare il cielo stellato ascoltando spiegazioni. Rientro previsto per l’una e trenta circa. Partecipazione a numero chiuso.