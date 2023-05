Benevento, 24 maggio si terrà il convegno dell’ Unesco

L’archeologia digitale per la conoscenza e la valorizzazione di Santa Sofia. Mercoledì 24 maggio 2023, alle ore 16:00, l’Aula Magna Università Giustino Fortunato in Via Raffaele Delcogliano, 12 a Benevento, ospiterà il convegno sul tema: “ Per la valorizzazione di un bene sotto il patrocinio dell’Unesco: un nuovo approccio ad uno dei più importanti monumenti dell’VIII secolo . Archeologia digitale per Santa Sofia di Benevento: digital twin e ricostruzione delle fasi storico-archeologiche

Il programma prevede i saluti introduttivi del Prof. Giuseppe Acocella, Magnifico Rettore Unifortunato. Interverranno: Enrico Babilio, Professore Associato di Scienza delle Costruzioni nell’Università Federico ll; Silvana Rapuano, Ricercatore RTD B di Archeologia cristiana e medievale, Università della Campania L. Vanvitelli, abilitata Il fascia; Marcello Rotili, già Ordinario di Archeologia cristiana e medievale, Università della Campania L. Vanvitelli e Direttore del Centro di Ricerca e Applicazione Tecnologica sul patrimonio culturale dell’Università Giustino Fortunato.