Benevento, apre Ubik con il “libro sospeso”.

Sabato 10 giugno alle ore 17.30, nel quartiere di Santa Maria degli Angeli, verrà inaugurata la nuova libreria Ubik LiberiTutti. Questa volta però sarà un progetto diverso dal solito, in quanto, nella città arriva una nuova operazione di generosità collettiva, che fa bene ad un’epoca in cui la lettura non è più un’attività tanto considerata.

Con lo slogan “chi può paga e chi non può legge” a Benevento ritorna il progetto del libro sospeso, un’iniziativa nata in passato con il patto educativo proposto da “Civico22” per sostenere i bisogni educativi degli studenti di Benevento e provincia.

Un piano ambizioso di inclusività ideato e realizzato da chi ha fatto dei libri una ragione di vita. La titolare si esprime, parlando del suo progetto come di una struttura dall’aspetto industriale che nasce volutamente in un contesto urbano in trasformazione, decentrato, ma ricco di potenzialità inespresse; Questa libreria vuole essere un luogo accogliente e familiare per tutti, un angolo di benessere, in cui ritrovare, attraverso la lettura, se stessi e anche uno spazio per comunicare con gli altri. Infatti sarà presente anche un angolo destinato alle degustazioni di caffè.

La titolare si presenta piena di iniziative entusiasmanti, quali: la presentazione di libri, letture tematiche affidate a lettori appassionati, tempo e spazio dedicato ai più piccini mediante laboratori, uno spazio in cui la socialità e la condivisione costituiscono due degli aspetti fondamentali della crescita.