Benevento, assunzioni in Microgame: il 23 marzo c’è il Career Day.

Trenta nuove assunzioni programmate nei prossimi mesi. Questo il piano di sviluppo per il 2023 delle risorse umane di Microgame, il service provider leader nel settore del gaming online. L’obiettivo è quello di potenziare i vari reparti procedendo per step e portando così il totale delle risorse umane a quota 180 a fine anno.

Alle normali ricerche tramite canali specializzati, Microgame abbinerà anche una serie di appuntamenti dedicati al fine di ottimizzare i risultati.

Il primo si terrà giovedì 23 marzo presso la sede Microgame di Benevento: un Career Day dedicato alla ricerca di figure junior per i settori “Direzione Prodotto e Marketing” e “Customer Service”.

L’evento, che avrà inizio alle ore 10 e proseguirà per l’intera giornata, costituirà l’occasione per conoscere la realtà Microgame, le posizioni aperte all’interno dell’azienda e le politiche del personale adottate. Contemporaneamente saranno svolti colloqui individuali e distribuiti test per verificare attitudini e competenze.

Per partecipare al primo Career Day Microgame 2023 basterà recarsi giovedì 23 marzo presso la sede di Benevento dell’azienda – via Giovanni Agnelli, People’s House, zona industriale c.da Olivola – portando con sé il proprio curriculum vitae. Per contatti: segreteria@microgame.it.