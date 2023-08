Benevento, atti sessuali nei confronti di una 13enne.

39enne della Valle Telesina indagato per molestie sessuali nei confronti di minore. I fatti risalgono al 2 agosto dello scorso anno, quando, l’uomo si sarebbe approfittato di un’amichetta della figliastra. Preoccupatosi inoltre della sua presenza, aveva cominciato inizialmente toccandole le gambe, successivamente aveva posto un cuscino su di esse per infilarle le mani nei pantaloni.

E’ finito al centro di una inchiesta del sostituto procuratore Stefania Bianco e dei carabinieri della Stazione di Telese Terme, che il 5 settembre sarà scandita dall’incidente probatorio. L’ha chiesto, il Pm, lo ha fissato il gip Vincenzo Landolfi: un appuntamento in Questura nel corso del quale una 13enne sarà ascoltata, con la vicinanza di una psicologa. In questo modo saranno definite le sue dichiarazioni, che non dovrà dunque ripetere in aula in caso di processo.