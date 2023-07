Benevento, chiusura servizi idrici per la sera del 26 luglio a Ponte.

Gesesa comunica per questa sera chiusura dalle ore 23.00 di questa sera alle ore 6.00 di domani mattina, per il ripristino di adeguati livelli di accumulo necessari ad una corretta erogazione.

Il paese beneventano coinvolto è Ponte, che a causa della diminuzione di portata proveniente dall’Acquedotto Regionale e dei forti consumi idrici ha indotto a bassi livelli di accumulo nei seguenti serbatoi: Alto Servizio, Staglio, Castelluccia e Campo Sportivo.

L’interruzione interesserà le seguenti strade: 1) per la chiusura del serbatoio Alto Servizio: zone alte di Via Campo Sportivo e relative traverse, zona Campo d’Antuono e parte di Via San Benedetto; 2) per la chiusura del partitore Campo Sportivo: Via Belvedere, altra parte di Via San Benedetto, Via Reventa e parte di Via G. Ocone; 3) per la chiusura del serbatoio Staglio: Via Monte, Via Padula, Via Staglio, Via Candele, Via Venditti e ulteriore parte di Via San Benedetto.

Gesesa ricorda anche che, alla riapertura dei serbatoi, potrebbero verificarsi fenomeni di turbolenze ed eventuali fenomeni di torbidità.