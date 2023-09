Benevento, conferenza di presentazione dell’Accademia di Santa Sofia

Si è tenuta Martedì 12 Settembre presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la conferenza di presentazione della nuova stagione artistica dell’Accademia di Santa Sofia, preziosa realtà culturale originaria del Beneventano. L’evento, intitolato “Note di Territori”, è stato fortemente voluto e promosso dall’Onorevole Alberto Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo di Montecitorio, il quale proprio sulla profonda interconnessione delle Arti con le realtà territoriali ha orchestrato il proprio intervento. “La Musica ci insegna l’ascolto ed è dall’ascolto delle Persone e delle buone idee che possono nascere le buone Leggi. Come per l’indagine conoscitiva sul Made in Italy, frutto di una poderosa attività di audizioni della Commissione che mi onoro di presiedere, e che è stata la base per il Progetto di Legge di tutela e valorizzazione redatto dal Governo. L’Italia è il Paese delle eccellenze e la Musica è una di queste”.

Il richiamo all’importanza di dare voce alle realtà tanto produttive quanto culturali dei Territori, innescando fra esse sinergie positive, è stato ripreso anche gli altri Relatori istituzionali della Conferenza. Per l’Onorevole Francesco Maria Rubano, Membro della Commissione Finanze della Camera, “è dovere della Politica recepire le istanze e saper individuare le soluzioni” mentre secondo il Sindaco di Benevento Clemente Mastella risulta strategico “completare la simbiosi con la Cultura, che non è un privilegio delle grandi città”.

Una simbiosi ricercata anche fra Musica e altre discipline, grazie alle brevi lezioni di Scienza, Storia, Giurisprudenza etc. che precederanno i vari appuntamenti della stagione dell’Accademia di Santa Sofia: lo ha sottolineato Gerardo Canfora, Rettore dell’Università del Sannio, il quale rimarca la volontà di “ribadire l’unitarietà delle conoscenze e della cultura senza settorializzazioni né barriere”. Con la specifica, suggerita da Caterina Meglio, Presidente del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, del fatto che realtà come quelle di Santa Sofia costituiscano davvero un “elemento determinante di raccordo con il Territorio, nonché un fattore di valorizzazione e innovazione sociale”. Ha chiuso il parterre dei Relatori Luca Mazzini, Responsabile della Direzione Territoriale Centro-Sud di Banco Bpm: “sostenere la Cultura e promuovere la sua diffusione sui Territori, anche attraverso la Musica, è per Banco BPM motivo di orgoglio. Si tratta di un impegno concreto a favore delle Comunità, coerente con il nostro modo di intendere e vivere la sostenibilità e inclusione sociale”.

Soddisfazione e legittimo orgoglio da parte dell’Accademia, che ha chiuso i lavori con l’intervento del Presidente Palladino, per cui “siamo stati capaci di crescere, come vera e propria ‘agenzia educativa’ fatta da Persone che portano Cultura con la Musica”. Tonalità emotive riprese dal Direttore Artistico Marcella Parziale, la quale nel presentare il programma della nuova stagione ha chiuso ribadendo la fiducia nel Territorio e nei Giovani del Territorio, dove si sono gettati “piccoli semi per un percorso che porti a grandi obiettivi”.

Emozione anche da parte del Coordinatore generale dell’Accademia Vittorio Iollo il quale, oltre a ringraziare tutto lo Staff e i Membri “per il cuore e la passione”, ha terminato la conferenza richiamando il primo

appuntamento in rassegna.

Il nuovo, ricchissimo cartellone, si aprirà, infatti, venerdì 13 Ottobre alle ore 20.00 con il concerto del celeberrimo, amatissimo Toquinho, “50 anni di successi” insieme alla bellissima voce di Camilla Faustino. La kermesse proseguirà con altri importantissimi eventi, con nomi di assoluto rilievo del panorama culturale e artistico, nazionale e internazionale, punte di diamante della cultura nel mondo, tutti numeri uno delle loro discipline. Da Vinicio Capossela ad Antonella Ruggiero, da Salvatore Accardo a Giorgio Marchesi, e tanti altri ospiti eccezionali, protagonisti della musica classica ma non solo, intercettati dai loro densissimi tour mondiali. Come sempre, assi portanti della manifestazione, saranno l’Orchestra da Camera dell’Accademia di Santa sofia, con i suoi talentuosi Maestri, riconosciuti in tutto il mondo, e l’Orchestra del Conservatorio di Benevento. A impreziosire ogni evento, anche quest’anno, gli imperdibili, attualissimi, interventi di apertura, di natura scientifica, storica, economica, curati da esperti e docenti di Unisannio e Conservatorio.

Interessante il nuovo progetto, coordinato dalle professoresse Domenica di Sorbo e Gabriella Zoschg, in collaborazione con, e per le Scuole Superiori di Benevento, uno spettacolo dedicato a Pino Daniele, scritto da Monica Carbini, con gli arrangiamenti del M° Umberto Aucone. (Sara Garino, Monica Carbini)

Ricordiamo che è aperta la campagna per l’acquisto del pacchetto abbonamenti a 13 spettacoli o prevendita on line su www.clappit.com. Fisicamente, invece a partire dal 1 ottobre 2023, ci si potrà rivolgere anche presso la Libreria Caffetteria Ubik Liberitutti, Via Lungosabato Bacchelli, 5, Benevento. Tel. 0824 1772484.

Calendario Eventi “Note di Territori” Stagione 2023-2024

TEATRO COMUNALE – Venerdì 13 ottobre 2023– ore 20:00

Intelligenza artificiale: preoccuparci o occuparcene? – relatore Gerardo Canfora

TOQUINHO and Camilla Faustino: 50 ANNI Di SUCCESSI

TEATRO COMUNALE – Venerdì 10 novembre 2023 – ore 19:00

La macchina del tempo – relatore Giovanni Filatrella

ARS NOVA NAPOLI in concerto: e senza acqua la terra more

TEATRO COMUNALE – Sabato 16 dicembre 2023 – ore 19:00

Aree interne quale futuro? – relatore Giuseppe Marotta

ACCADEMIA DI SANTA SOFIA con LEONA PELESKOVA, Soprano

TRA MELODRAMMA E BEL CANTO

Musiche di: G. Rossini – G. Donizetti – G. Puccini – P. Mascagni – G. Verdi

TEATRO COMUNALE – Sabato 13 gennaio 2023 – ore 19:00

Invisible computing: l’informatica pervade il quotidiano – relatore Eugenio Zimeo

ACCADEMIA DI SANTA SOFIA: FUOCHI D’ARTIFICIO

Musiche di G. Bizet – B. Bartók – J. Strauss – N.R. Korsakov – A. I. Chačaturjan

AUDITORIUM DI SANT’AGOSTINO – 27 GENNAIO – ore 19:00

Integrazione dei Principi ESG nella Nuova Imprenditoria – relatore Caterina Meglio

SALVATORE ACCARDO, Violino

LAURA MANZINI, Pianoforte

ERMANNO CALZOLARI, Contrabbasso

AUDITORIUM DI SANT’AGOSTINO – Sabato 3 febbraio 2024 – ore 19:00

ACCADEMIA DI SANTA SOFIA con ANDREA OLIVA, Flauto

TRA BAROCCO E IL 900

Musiche di: R. Bellafronte – A. Vivaldi – J. S. Bach – D. Šostakovič

AUDITORIUM DI SANT’AGOSTINO – Mercoledì 14 febbraio 2024 – ore 19:00

La luce: una potente tecnologia per la salute dell’uomo – relatore Andrea Cusano

GIORGIO MARCHESI

IL FU MATTIA PASCAL di Luigi Pirandello

Musiche scritte ed eseguite dal vivo da RAFFAELE TONINELLI

AUDITORIUM DI SANT’AGOSTINO – Sabato 2 marzo 2024 – ore 19:00

Innamorarsi con la statistica – relatore Biagio Simonetti

ACCADEMIA DI SANTA SOFIA con RICCARDO ZAMUNER, Violino

GRANDI PAGINE STRUMENTALI

Musiche di: G. Puccini – A. Vivaldi – L. Boccherini

AUDITORIUM DI SANT’AGOSTINO – Venerdì 15 marzo 2024

Benevento: “mio è l’Oriente, mio l’Occidente” – relatore Aglaia McClintock

VINICIO CAPOSSELA: CONCERTO

Ore 12:00 Incontro con gli studenti di Unisannio e del Conservatorio “N. Sala” di Benevento

Ore 19:00 Concerto

AUDITORIUM DI SANT’AGOSTINO – Sabato 13 aprile 2024 – ore 20.00

l lavoro delle donne, ancor prima di una questione di genere – relatore Paola Saracini

ACCADEMIA DI SANTA SOFIA con DANILO SQUITIERI, Violoncello

GRANDI PAGINE STRUMENTALI

Musiche R. Shumann – F. Schubert

AUDITORIUM DI SANT’AGOSTINO – Sabato 27 aprile 2024 – ore 20:00

L’onorevole cattività beneventana di Leone IX – relatore Salvatore Palladino

ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO “N. SALA” DI BENEVENTO, direttore: Maurizio Petrolo

LEONORA ARMELLINI, Pianoforte

Musiche di: F. Chopin – W. A. Mozart

AUDITORIUM DI SANT’AGOSTINO – SABATO 11 MAGGIO 2024 – ORE 20:00

Le piante sono intelligenti e ricordano – relatore Carmine Guarino

ACCADEMIA DI SANTA SOFIA: THE STRINGS OF ROCK

Arrangiamenti e musiche originali di GIORGIO MELLONE

Musiche dai: Queen, Pink Floid, Genisis, Ac/Dc, ecc.

AUDITORIUM DI SANT’AGOSTINO – Sabato 25 maggio 2024 – ore 20:00

Il tempo del diritto – relatore Antonella Tartaglia Polcini

ANTONELLA RUGGIERO

ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO “N. SALA” DI BENEVENTO

direttore: FRANCESCO D’OVIDIO

con la partecipazione di DAVIDE CAVUTI, fisarmonica

AUDITORIUM DI SANT’AGOSTINO – maggio 2024

Yes I know… my way

Omaggio a PINO DANIELE

a cura di DOMENICA DI SORBO e MONICA CARBINI

Arrangiamenti e direzione di UMBERTO AUCONE